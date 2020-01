‘Na botta e via per 5 mila euro…’: Paolo Bonolis, la confessione sbalorditiva ad Avanti un altro! [VIDEO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il ritorno di Avanti un altro! al preserale di Canale 5 Dallo scorso lunedì, dopo mesi d’assenza, su Canale 5 è tornata la banda di Avanti un altro!. Ovviamente a capo del game show più divertente e irriverente della televisione italiana c’è la coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. E i due, nonostante non lavorassero insieme dall’ottava edizione di Ciao Darwin, c’è stata subito una certa empatia. A differenza degli altri quiz, in quello col mini-mondo possono accadere moltissime cose. E dopo il coming out di un concorrente nella puntata inaugurale dell’Epifania, giorni dopo una donna ha fatto delle confessioni choc. La confessione choc della concorrente Antonella Tra i vari concorrenti che in questi giorni sono passati ad Avanti un altro!, la signora Antonella ha praticamente lasciato senza parole il pubblico presente in studio, ma anche quello ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : 'Na botta e via per 5 mila euro...': Paolo Bonolis, la confessione sbalorditiva ad Avanti un altro! [VIDEO] - - BenitoAtos : RT @pasquino2000: ‘Na botta de sonno, e nun ha fatto manco in tempo a mette er piggiama. - Michele95761344 : @rar35421971 @WelLorena @Valelabambola E perché na botta no? ?? -