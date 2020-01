Michela Persico Instagram, allenamento “bollente” in palestra: «La nuova Poppea!» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le feste sono appena finite e molti Vip, dopo le abbuffate, sono tornati in palestra con i loro esercizi quotidiani. Anche la bellissima Michela Persico ha deciso di rimettersi in forma riprendendo i suoi allenamenti e ha comunicato questa cosa ai suoi followers attraverso un post sul suo profilo social. Poche ore fa su Instagram Michela Persico ha postato una sua foto in tenuta sportiva molto interessante, descrivendola così: «Voi avete iniziato la vostra dieta post vacanze?» Il suo décolleté esplosivo non è passato inosservato gli occhi attenti dei suoi ammiratori, i quali sono rimasti completamente senza parole. Leggi anche –> Michela Persico Instagram, scollatura profonda: «Mamma mia che “davanzale”!» Michela Persico Instagram: allenamento “bollente” in palestra La bellissima Michela Persico ha migliorato la giornata dei suoi ammiratori con il suo allenamento ... Leggi la notizia su urbanpost

Mediagol : VIDEO Michela Persico, sudore e curve mozzafiato in palestra: lady Rugani si allena e il personal trainer... - alexisandritsos : Con Michela Persico! ?? #MichelaPersico -