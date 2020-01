Malattia di Lyme, questa è la patologia di cui Justin Bieber ha detto di soffrire (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Malattia di Lyme è causata da un batterio di nome Borrelia burgdorferi, il cui serbatoio è la comune zecca, in particolare Ixodes ricinus. La puntura di questo artropode causa la trasmissione della Malattia, che come abbiamo letto può provocare sintomi molto fastidiosi e in alcuni casi anche gravi. In Italia le regioni più colpite sono quelle a ridosso delle Alpi. Dati recenti estrapolati dal Simiweb riportano 312 casi accertati dal 2010 al 2014, di cui 2 in Abruzzo, 3 in Sicilia, 9 in Valle d’Aosta e 298 nel Veneto. Recentemente anche alcuni personaggi dello spettacolo ne sono stati colpiti, con gravi ripercussioni sulla loro salute e attività lavorativa. La prima manifestazione dell’infezione è generalmente una chiazza eritematosa in corrispondenza del punto di inoculazione, che si può presentare con il tipico aspetto a coccarda: un centro eritematoso più scuro e un anello ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Justin Bieber rivela: 'Ho la malattia di Lyme. E mi davano del drogato' #ANSA - Agenzia_Italia : Justin Bieber ha detto di avere la malattia di Lyme. Di cosa si tratta - SkyTG24 : Justin Bieber rivela: 'Ho la malattia di Lyme' -