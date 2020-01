L’Iran si esercita ad affondare “portaerei” (Di giovedì 9 gennaio 2020) In Medio Oriente sembra esserci stata una veloce de-escalation; ma i Pasdaran sono stati sorpresi ancora una volta ad allestire la loro “finta portaerei”. Un atto che di solito è il preludio di test atti ad esercitare armi e tattiche per tentare colpire una portaerei vera, e intimidire così il loro nemico giurato: gli Stati Uniti. Foto satellitari ottenute in esclusiva dal sito specializzato in intelligence DefenseOne hanno infatti sorpreso una “finta portaerei” all’ancora in un porto iraniano del Golfo. Il finto vettore aeronavale – già avvistato nel 2015 e nel 2017 – sarebbe proto ad essere il bersaglio perfetto per una nuova simulazione d’impiego dei “nuovi” missili anti-nave della Marina iraniana, o di altre tattiche per colpire una nave da guerra di grande stazza. La finta portaerei riparata dagli iraniani è invero una ... Leggi la notizia su it.insideover

LuPoten : @ScognamilloE @GiulianoV12 @BardiniGiuseppe @giuliomeotti In Iran non ci odia nessuno. Non confondere il governo co… - masticazzissimi : @durezzadelviver @ZioKlint Dire che si tratta di un duplice assassinio di stato, di un atto di terrorismo, non sign… -