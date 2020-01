La scomparsa di quattro firme dal referendum sul taglio dei parlamentari (Di giovedì 9 gennaio 2020) Slitta il deposito in Cassazione delle firme per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari. L’appuntamento fissato per questa mattina è stato rinviato. Il motivo è stato il ritiro della firme da parte di alcuni senatori. “Alcuni, credo 4, hanno ritirato la firma. Ma altri hanno chiesto di aggiungersi – spiega Andrea Cangini di Fi tra i promotori della raccolta – per questo ci è sembrato corretto riaprire i termini della raccolta firme e chiedere un nuovo appuntamento in Cassazione”. Prima che si sfilassero 4 senatori, le firme raccolte erano 66. Quelle necessarie per chiedere il referendum sono 64. Il termine per il deposito in Cassazione è il 12 gennaio. La scomparsa di sei firme dal referendum sul taglio dei parlamentari Secondo l’agenzia di stampa ANSA, che cita una “fonte attendibile”, sono quattro senatori di Forza Italia, ... Leggi la notizia su nextquotidiano

