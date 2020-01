L.elettorale: testo Brescia, ‘Rosatellum non coniuga rappresentanza e stabilità’ (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “La legge elettorale vigente, alla luce dell’esperienza acquisita, ha dimostrato di non coniugare bene il principio di rappresentatività con l’obiettivo della stabilità”. Si legge nel testo Brescia della riforma della legge elettorale. “Al fine di meglio garantire il pluralismo territoriale e politico della rappresentanza, la presente proposta di legge interviene eliminando i collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e rimodulando le soglie di sbarramento. Tale finalità è resa più rilevante anche alla luce dell’approvazione della legge che riduce il numero dei parlamentari”. L'articolo L.elettorale: testo Brescia, ‘Rosatellum non coniuga rappresentanza e stabilità’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

