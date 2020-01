Iran, le compagnie aeree rivedono le rotte in Medioriente causa missili (Di giovedì 9 gennaio 2020) La guerra in Iran colpisce anche le compagnie aeree. Molte di queste rivedono le rotte in Medioriente, a causa dei missili che sorvolanole città. La guerra tra Iran e Stati Uniti, non preoccupa solamente gli abitanti del posto, ma anche le compagnie aeree. Infatti a causa dei missili che sorvolano la città, le varie compagnie … L'articolo Iran, le compagnie aeree rivedono le rotte in Medioriente causa missili proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

