Il Principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno rinunciato allo status di reali: il comunicato (Di giovedì 9 gennaio 2020) Meghan Markle e il Principe Harry hanno scelto di rinunciare al loro status di reali, la coppia inizierà a lavorare per essere indipendente Nelle ultime ore non si fa che parlare della decisione presa dal Principe Harry e dalla moglie Meghan Markle, i due hanno rinunciato allo status di reali. Il motivo? Lo hanno spiegato i diretti interessati tramite un comunicato pubblicato sui loro profili social. I due vogliono essere indipendenti, voglio lavorare e lanciare un nuovo ente di beneficienza. Questo è ciò che si legge nel comunicato: “Intendiamo fare un passo indietro come membri ‘senior’ della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina.” Meghan Markle e il Principe Harry continueranno quindi a sostenere la Regina, parlando di lei hanno aggiunto: “È con il suo incoraggiamento, in ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

vitt3708 : RT @cavrstairs: leggendo di #HarryandMeghan mi è venuto in mente l’episodio di The Crown in cui il principe Philip spiega che per ogni real… - vitt3708 : RT @La_Pome: Il principe che lascia la corte reale per la donna che ama PENSAVO fosse possibile solo negli harmony o nelle trashate, eppure… - zaynseclipse : RT @stableasatable: 8 gennaio 2020: Il principe Harry e la moglie Meghan annunciano di RINUNCIARE al loro status di reali, per andare a vi… -