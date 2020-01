Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni: ROBERTA in tilt, cosa farà con Federico? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tanti problemi e tanta sofferenza in arrivo al Paradiso delle Signore: le anticipazioni della fiction daily di Rai 1 ci annunciano tempi duri per Federico Cattaneo (Alessandro Fella), che si ritroverà a dover convivere con le conseguenze di un incidente che potrebbe compromettere il suo futuro su tutti i fronti. Il soldato infatti è stato vittima di un infortunio avvenuto durante il servizio militare, cosa che ha provocato un drastico cambiamento che lo accompagnerà per molto tempo: si presume infatti che il giovane non potrà più tornare a camminare. Gli spoiler ci dicono anche che l’intera famiglia Cattaneo sarà sconvolta per l’accaduto, per non parlare di ROBERTA (Federica De Benedittis) che proprio in questo momento si è resa conto di non essere più innamorata di Federico, travolta dall’alchimia nei confronti di Marcello Barbieri (Pietro Masotti). cosa succederà ... Leggi la notizia su tvsoap

berta95italy : Il Paradiso delle Signore spoiler 10 gennaio: Marta sta male, Roberta ha un crollo emotivo - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Roberta sceglie Marcello - AgenziaOpinione : rai 1 – “ Il paradiso delle signore – daily “ * St 4 – Ep 58 PUNTATA DELl’8 gennaio 2020, « Federico potrebbe riman… -