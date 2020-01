Hammamet, Craxi, il tramonto di un leader e il crepuscolo della Repubblica (Di giovedì 9 gennaio 2020) C’è e non c’è la politica. E c’è e non c’è Craxi. Questa è l’impressione vedendo Hammamet, dedicato da Gianni Amelio allo storico leader del Psi di cui, tra pochissimi giorni, il 19 gennaio, ricorrerà il ventennale della morte. Ed allora è naturale che l’uscita del film divenga un’occasione di riflessione collettiva, di bilanci, forse purtroppo anche di regolamenti di conti intorno alla figura più scomoda del crepuscolo della Prima Repubblica. Avrebbe potuto dare, Hammamet, la stura a un momento di profondo ripensamento, non fosse che, appunto, a partire dall’autodenuncia di Amelio, “Qualcuno mi aiuti a dire che il mio Hammamet non è un film su Craxi”, l’operi slitti continuamente dalla cronaca – e d’accordo, l’assenza dell’attualità era anche auspicabile – verso una dimensione allusiva e metaforica parecchio sfuggente e, stringi stringi, deludente. Tutto questo poi, ... Leggi la notizia su optimaitalia

