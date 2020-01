Eleonora Daniele incinta, l’abbraccio in diretta (e commosso) con Valentina Bisti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Eleonora Daniele abbraccia Valentina Bisti dopo l’annuncio della gravidanza in diretta tv a Storie Italiane. Di ritorno dalle festività natalizie, la conduttrice aveva svelato di aspettare una bambina dal marito Giulio Tassoni. La notizia era stata data dalla diretta interessata che aveva condiviso la grande emozione di diventare mamma con il pubblico. “Voglio concludere questa puntata con una bellissima notizia o almeno per me lo è – aveva detto di fronte alle telecamere -. Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta oppure no: aspetto una bambina e la chiamerò Carlotta”. Una grande felicità, quella di Eleonora, che è stata condivisa anche dai colleghi. Dopo gli auguri a La vita in diretta di Alberto Matano, che ha definito la bimba in arrivo il “royal baby della Rai”, è arrivato l’abbraccio con Valentina Bisti. Durante UnoMattina ... Leggi la notizia su dilei

