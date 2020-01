Durante un compito scritto il professore fa mettere agli studenti una scatola in testa per non farli copiare (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una vicenda a dir poco discutibile quella accaduta in una scuola in India, Bhagat Pre-University College nella città di Haveri. Prima di iniziare un compito in classe, una prova scritta, il professore ha chiesto agli alunni chi fra loro avesse voluto indossare una scatola di cartone in testa per non copiare dal vicino di banco. Tra 72 studenti presenti alla prova, 56 hanno accattato. Infatti questa modalità era facoltativa e il professore ha rimesso la scelta agli alunni. Ma questo non è bastato ad evitare le polemiche che, man mano che le ore passavano, sono diventate sempre più numerose tanto da portare i dirigenti della scuola a scusarsi. La modalità, dicevamo , è decisamente bizzarra anche perchè con attenzione da parte de professore è abbastanza semplice evitare che si copi. Basta girare tra i banchi e non abbassare mai la guarda. La scuola, a sua ... Leggi la notizia su baritalianews

