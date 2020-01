Dove vedere Lazio-Napoli in diretta tv e streaming (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dove vedere Lazio-Napoli in diretta tv e streaming Lazio-Napoli, match valido per la 19a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà sabato 11 gennaio alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Lazio-Napoli una sfida che vale più di tre punti Lazio-Napoli non può mai essere una sfida banale: i biancocelesti vogliono allungare la loro striscia positiva di risultati, mentre i partenopei cercano un riscatto dopo la pesante sconfitta interna contro l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dall’ennesima vittoria in questo campionato arrivata in trasferta contro il Brescia, ancora una volta nei minuti finali della gara e grazie a un super Immobile. Attualmente al terzo posto con 39 punti, distante sole sei lunghezze da Inter e Juventus ma con una partita in meno, la Lazio vuole trovare la decima vittoria consecutiva in ... Leggi la notizia su termometropolitico

GermanaGea : @FrancescoSamma2 @matteosalvinimi Dove,esattamente, ha avuto modo di vedere ciò che ora denuncia? E che, spero, da… - aquila7630 : Presentazione e info tv del match #Torino-#Genoa, valevole per gli ottavi di finale di #CoppaItalia. #9gennaio… - GenovaOn : Fiorentina Roma streaming e tv: dove vedere la partita in diretta -