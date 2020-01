Don Matteo 12: anticipazioni seconda puntata di giovedì 16 gennaio 2020 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Don Matteo 12 - Maria Chiara Giannetta, Nino Frassica e Terence Hill La dodicesima stagione di Don Matteo propone al pubblico di Rai 1 un cambio di formato, con non più due episodi da circa cinquanta minuti a sera, ma una sola puntata di cento: le prime cinque dirette da Raffaele Androsiglio, le restanti da Cosimo Alemà. A dare i titoli alle puntate saranno i 10 Comandamenti: si parte dunque da Non avrai altro Dio all’infuori di me per arrivare nel finale al Non desiderare la roba d’altri. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate puntata dopo puntata. Don Matteo 12: anticipazioni seconda puntata di giovedì 16 gennaio 2020 12×02 Non nominare il nome di Dio invano: Don Matteo accoglie in canonica la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna, che non riesce più a occuparsi di lei. Sofia, invece, dovrà fare i conti con un evento più ... Leggi la notizia su davidemaggio

_Carabinieri_ : Cecchini: 'Ma servirà a qualcosa quello che stiamo facendo?' Don Matteo: 'L'amore serve sempre!' Da 20 anni nel cuo… - RaiUno : Andiamo a curiosare sul set di #DonMatteo12 con questo backstage su @RaiPlay ?? Appuntamento STASERA #9gennaio su… - Raiofficialnews : Don Matteo festeggia 20 anni e torna su @RaiUno con la 12esima stagione: #DonMatteo12, dal #9gennaio su #Rai1 e… -