Diesel e Gpl a confronto: ecco cosa conviene e prezzi a gennaio 2020 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Diesel e Gpl a confronto: ecco cosa conviene e prezzi a gennaio 2020 Diesel o Gpl: quando si sta per comprare una nuova vettura è una delle domande fondamentali da porsi. ecco a chi conviene di più il primo e a chi il secondo. Diesel e Gpl: quale carburante costa di più? Da un punto di vista dei costi tra Diesel e Gpl non c’è partita: infatti, se il primo viene venduto alla pompa al prezzo medio di 1,55-1,60 euro, il secondo supera di poco i 60 centesimi al litro. Tuttavia, oltre al fatto che non è possibile rifornirsi al self-service come invece si può fare con il gasolio, le automobili a Gpl usano comunque la benzina in fase di avvio; dunque, è chiaro che bisognerà sempre tenerne qualche litro in serbatoio con conseguente spesa aggiuntiva rispetto al costo del gas. Detto ciò, con un pieno di Gpl è difficile fare meno di 300 chilometri quando con un pieno di Diesel se ne ... Leggi la notizia su termometropolitico

