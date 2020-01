Camminava in strada armato di accetta seminando il panico (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in un appartamento di piazza Cavour dove uno srilankese, responsabile di un CAF per cittadini del suo Paese, ha riferito che, poco prima, si era introdotto nell’ufficio un suo connazionale armato di accetta che, dopo averlo minacciato, aveva utilizzato senza autorizzazione il computer dell’ufficio. Poco dopo i poliziotti hanno individuato l’uomo nell’appartamento e lo hanno bloccato e disarmato. Roshan Saliya Tissara Megal Httiarachchige, srilankese di 32 anni, irregolare sul territorio e con precedenti di polizia, è stato arrestato per violenza privata e detenzione e porto illegale di arma da taglio. L'articolo Camminava in strada armato di accetta seminando il panico proviene da ... Leggi la notizia su anteprima24

