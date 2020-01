Brucia l’appartamento per uccidere gli scarafaggi con uno spray: storia incredibile (Di giovedì 9 gennaio 2020) Mount Isa, Australia. In un improvvisato tentativo “fai da te” un uomo si è imbattuto in un bizzarro ma gravissimo incidente. Il motivo? Scopriamolo insieme. L’uomo australiano ha deciso di utilizzare uno spray a mo’ di lanciafiamme per combattere una disgustosa minaccia nella sua abitazione. Dopo aver scoperto un un gruppo di scarafaggi in cucina, infatti, l’uomo ha deciso di improvvisare senza chiamare un professionista per la disinfestazione, nonostante sullo spray antiparassitario sia scritto a chiare lettere di non utilizzarlo vicino ad una fiamma viva. Nel tentativo di Bruciare gli insetti utilizzando lo spray, l’uomo ha improvvisamente dato fuoco alla cucina. La stanza è letteralmente saltata in aria con una violenta esplosione alle 20:00 del mercoledì sera. Insomma, per uccidere gli scarafaggi ha seriamente rischiato di rimanere ucciso ... Leggi la notizia su velvetgossip

Brucia l’appartamento Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Brucia l’appartamento