Brexit, la Camera dei Comuni ratifica l’accordo: cosa succede ora (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Brexit è in dirittura d’arrivo: la Camera dei Comuni britannica ha infatti approvato oggi – giovedì 9 gennaio – senza sorprese, in terza e definitiva lettura, la legge attuativa sul recesso dall’Ue con 330 sì e 231 no. Il via libera spiana la strada al governo Tory di Boris Johnson per il divorzio formale di Londra da Bruxelles il 31 gennaio. Ora la palla passa alla Camera dei Lord, già ammonita da Downing Street a non frapporre ostacoli dell’ultimo minuto in un iter in teoria scontato, per poi diventare effettivo nelle settimane successive, lasciando al Regno Unito abbastanza tempo per uscire dall’Unione Europea il 31 gennaio con un accordo per minimizzare i disordini economici. Poi toccherà alla ratifica dell’Europarlamento, il 29 gennaio, che porrà fine a oltre tre anni di dispute sui termini dello storico divorzio. “Assicurare l’approvazione ... Leggi la notizia su tpi

