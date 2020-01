Bimba di 5 anni cade dal balcone in Via Pampuri: è in gravi condizioni (Di giovedì 9 gennaio 2020) Paura in Via Pampuri a Milano, dove una Bimba di cinque anni è caduta dal balcone mentre si trovava da sola in casa. A dare l’allarme il vicino di casa che ha sentito i suoi lamenti: dopo l’arrivo del 118 è stata trasportata all’ospedale dove si troverebbe in condizioni serie. Bimba cade dal balcone a Milano L’episodio si è svolto intorno alle 16:30 di giovedì 9 gennaio 2020 al civico 12 della traversa di viale Ripamonti (zona Vigentino). La piccola stava dormendo quando la mamma l’ha lasciata nell’appartamento, situato al secondo piano, per andare a prendere il fratello di nove anni all’uscita dalla scuola elementare. Quando la Bimba si è svegliata, ha aperto la porta finestra che dà sul balcone, si è arrampicata sul parapetto ed è precipitata nel vuoto facendo un volo di circa 10 metri. Ancora non è chiaro se si sia spaventata per ... Leggi la notizia su notizie

