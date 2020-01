Avengers: Endgame, la morte di Iron Man doveva essere violenta e dolorosa (Di giovedì 9 gennaio 2020) La scena della morte di Iron Man, che ha distrutto la maggior parte dei fan di Avengers: Endgame, in origine doveva essere molto più cruenta e scioccante. La morte di Tony Stark aka Iron Man in Avengers: Endgame avrebbe dovuto essere molto più violenta e dolorosa, com'è trapelato dalle ultime notizie sul film, infatti sembra che i Fratelli Russo avessero pensato a una scena cruenta che avrebbe valso al film la classificazione come Rated R. Durante un'intervista realizzata da Insider con i supervisori degli effetti speciali Matt Aitken e Jen Underdahl, è trapelato che i due registi avevano pensato a una fine completamente diversa per Iron Man: "Abbiamo mostrato loro parecchie scene tra cui scegliere, e una di queste rivelava che l'energia non si era fermata al ... Leggi la notizia su movieplayer

