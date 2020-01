Antonella Elia senza freni contro Milly Carlucci e il suo nuovo programma – VIDEO (Di giovedì 9 gennaio 2020) Antonella Elia è sicuramente uno dei personaggi da tenere d’occhio durante questa edizione del Grande Fratello Vip. Le luci nella casa più spiata d’Italia si sono accese da meno di ventiquattro ore e già i loro abitanti ci stanno regalando gioie. Il divertente siparietto che vede la Elia protagonista ha avuto luogo poco fa. Rita Rusic con voce sommessa ha ricordato alle sue compagne di avventura, Clizia Incorvaia e Antonella Elia, l’inizio del nuovo programma di Milly Carlucci. L’ex valletta di Mike Bongiorno nel sentire questa notizia non si trattiene ed esprime il suo sobrissimo pensiero: Aaah, la Carlucci, che p***e ‘ste trasmissioni che fa… Il bello però deve ancora venire, sollecitata dall’Incorvaia a fare qualcosa di eclatante per garantirsi lo share eccola escogitare il piano malefico: Spogliamoci nude! Per sottolineare la sua serietà davanti ... Leggi la notizia su trendit

GrandeFratello : Da sempre incontenibile... non siamo così sicuri che la Casa di #GFVIP sia abbastanza solida per lei! ?? Quindi Anto… - trash_italiano : Ho bisogno che vinca uno di loro - Barbara Alberti - Paolo Ciavarro - Antonella Elia #GFVIP - davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… -