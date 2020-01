Accordo sulla Libia: Serraj dice sì al cessate il fuoco (Di giovedì 9 gennaio 2020) Raggiunto l’Accordo sul cessate il fuoco in Libia. Il Consiglio presidenziale del governo di Accordo libico ha diramato una nota con la quale “accoglie con favore qualsiasi appello alla ripresa del processo politico, in conformità con l’Accordo politico libico e il sostegno alla Conferenza di Berlino patrocinata dall’Onu“. La decisione fa seguito dell’incontro tra Putin e Erdogan nel quale era stato proposto “un cessate il fuoco“. Stando a quanto si apprende, la tregua dovrebbe partire alla mezzanotte di domenica come tentativo di “allontanare lo spettro della guerra“. Accordo sulla Libia: cessate il fuoco Stando alle informazioni in arrivo dalla Libia, i rappresentanti del governo si sarebbero riuniti decidendo di accogliere l’appello di Turchia e Russia “per un cessate il fuoco a Tripoli” confermando poi che ... Leggi la notizia su notizie

