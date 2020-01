Voci dalla Libia: “Al-Sarraj rapito da un gruppo di milizian”. Ma il governo di Tripoli smentisce (Di giovedì 9 gennaio 2020) Libia, il Premier Al-Sarraj rapito da un gruppo di miliziani Il Premier libico Al-Sarraj sarebbe stato prelevato da un gruppo di miliziani e rapito mercoledì 8 gennaio. Ad annunciarlo in Italia è Andrea Purgatori, durante il suo programma Atlantide su La7. Ma il governo di Tripoli smentisce: “Nessun sequestro, Al-Serraj sta bene”. Cosa è successo Secondo le Voci di fonti libiche che sono circolate nelle ultime ore, Al-Serraj sarebbe stato fermato da un gruppo di uomini armati alle 21,45 uscendo dallo scalo di Meitiga, alle porte della capitale. Era arrivato da Bruxelles con un volo privato ma gestito da Linee aree libiche. Con lui era anche il ministro degli Esteri Taher Siala, che però non è stato toccato. La notizia è rilanciata dai social media di Bengasi e Tripoli. Al momento non si hanno altre informazioni. Non è escluso possa essere liberato nelle prossime ore. Ma la ... Leggi la notizia su tpi

