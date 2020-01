Sky: Calciomercato Napoli, 16 milioni più bonus per Diego Demme (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si complica l’affare Lobotka. Il Napoli pensava di aver chiuso con il Celta Vigo per il centrocampista slovacco dal momento che Gattuso preme per inserirlo in squadra, a a quanto pare il club spagnolo non vuole avere fretta. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport durante lo speciale sul Calciomercato: “Il Napoli valuta tante alternative a Lobotka. Complicazioni per Lobotka, trattativa non saltata, ma il Celta pretende più dei 20 milioni offerti dal Napoli. Diego Demme del Lipsia è l’alternativa! Fatta oggi la prima offerta ufficiale da parte del club azzurro: 16 milioni più bonus! Il Napoli vuole un centrocampista il prima possibile”. L'articolo Sky: Calciomercato Napoli, 16 milioni più bonus per Diego Demme ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

