Scontrini elettronici, 2020 con svolta digitale per merchant e consumatori (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, (Labitalia) – E’ iniziato con una novità significativa il nuovo anno per gli esercenti e i merchant italiani. Dal 1° gennaio 2020 infatti è entrata in vigore e quindi per negozi e attività commerciali è scattato l’obbligo di dotarsi di registratori di cassa telematici per registrare e inviare i dati degli Scontrini elettronici al fisco.L’obbligo riguarda tutti i negozianti, qualsiasi sia il loro giro d’affari e per questo adeguamento il governo ha previsto un bonus, per gli acquisti di registratori di cassa telematici effettuati nel 2019 e nel 2020, fino a un massimo di 250 euro, che per gli esercenti varrà come credito d’imposta, da utilizzare a partire dalla prima liquidazione Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura d’acquisto. E per coloro che ancora non sono riusciti ad adeguare i propri registratori è comunque ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Notiziedi_it : Scontrini elettronici, 2020 con svolta digitale per merchant e consumatori - fisco24_info : Scontrini elettronici, 2020 con svolta digitale per merchant e consumatori : - Adnkronos : Scontrini elettronici, 2020 con svolta digitale per merchant e consumatori -