Red Ronnie difende Rita Pavone: “Artista con una carriera unica in Italia” (Di giovedì 9 gennaio 2020) «Elettra Lamborghini, che è lì solo perché mostra il culo e perché si chiama Lamborghini, non suscita polemiche. Rita Pavone suscita polemiche perché è sovranista. Ma di che cazzo parliamo?». Così Red Ronnie in un video pubblicato sul suo profilo Facebook con cui ha commentato i concorrenti del Festival di Sanremo 2020 e le critiche conseguenti al ritorno in gara di Rita Pavone. «Erano stati annunciati 22 nomi – ha detto Ronnie, 68 anni – Parliamoci chiaro il cast di Sanremo non è da canzone italiana. Ci sono delle cose abbastanza imbarazzanti. Ieri sera guardo la tv e sento che annunciano Tosca dopodiché sento che annunciano Rita Pavone. A sorpresa. Io non ne sapevo niente. Avevo anche incontrato i figlio di Rita Pavone la scorsa settimana e non mi aveva detto niente. Stamattina leggo le polemiche. ‘Allora essere amici di Salvini funziona!’ Ma che cazzo ... Leggi la notizia su cronacasocial

