Qualcuno morirà in Grey’s Anatomy 16×10? Svelata la trama del primo episodio del 2020 con medici in pericolo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Pare proprio che Grey's Anatomy 16x10 metterà a rischio la vita di alcuni dei suoi personaggi, in seguito all'emergenza scatenata dall'incidente con cui si è conclusa la prima parte di stagione. Il primo episodio del 2020 sarà parte di un maxicrossover con lo spin-off della serie, Station 19, che debutta nel palinsesto di metà stagione della rete coi nuovi episodi. Il 21 gennaio su ABC vanno in onda, in quest'ordine, la première della terza stagione di Station 19 e la première di metà stagione del medical drama, l'episodio Grey's Anatomy 16x10. La trama di Help Me Through the Night prende le mosse dal finale invernale dello scorso novembre: abbiamo lasciato la serie con i medici del Grey Sloan Memorial Hospital Jackson, Schmitt, Nico, Helm, Casey e Blake al bar di Joe, quando un'auto si schianta sul tetto del locale. All'interno del bar ci sono anche il capo Herrera e Ben Warren ... Leggi la notizia su optimaitalia

