Post fascisti vicesindaco di Cesinali, minoranza: “Allibiti per mancata presa di posizione del Primo cittadino” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCesinali (Av) – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Giovani per la Valle del Sabato, gruppo di minoranza di Cesinali, paese al centro dell’attenzione a seguito delle esternazioni fasciste da parte del vicesindaco Pasquale De Vito. “Dopo oltre due giorni dal boom mediatico scaturito dal nostro comunicato, con il quale abbiamo voluto segnalare il contenuto di certe esternazioni del vicesindaco, ancora non sembra esserci una conclusione a questa scomoda vicenda. Prendiamo atto delle dichiarazioni rese dal vicesindaco ma le riteniamo imbarazzanti ed offensive nei confronti dell’intelligenza dei suoi concittadini e non solo. Se il vicesindaco ritiene che possa definirsi goliardico inneggiare ad un personaggio ed un’ideologia che hanno segnato periodi bui della nostra storia, a maggior ragione crediamo che sia palesemente inadatto a ... Leggi la notizia su anteprima24

Notiziedi_it : Post fascisti, il vicesindaco irpino si scusa e chiarisce: “Solo battute goliardiche” - rep_napoli : Post fascisti, il vicesindaco irpino si scusa e chiarisce: 'Solo battute goliardiche' [aggiornamento delle 13:18] - zazoomnews : Cesinali post fascisti ecco le scuse: “Rammaricato il senso era goliardico” - #Cesinali #fascisti #scuse: -