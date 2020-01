Porto di Salerno, ecco il cronoprogramma per il dragaggio dei fondali (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Continuano, nello spazio antistante il Molo Manfred del Porto di Salerno, i lavori di pre-dragaggio dei fondali, un’operazione fondamentale per consentire alle navi da crociera di più elevato tonnaggio di attraccare direttamente alla Stazione Marittima. E’ in atto – come testimoniato anche dai video – l’opera di salpamento (recupero) di materiali ferrosi e sabbiosi dai fondali, passaggio propedeutico al vero e proprio dragaggio: due sono le imbarcazioni speciali che stanno lavorando per preparare il terreno. Lavori di dragaggio che – come annunciato a fine anno da Pietro Spirito, presidente dell’Autorità Portuale di Sistema del Mar Tirreno Centrale – “partiranno a metà gennaio”. Lo riferisce la stessa Autorità Portuale attraverso un post sui social. L'articolo Porto di Salerno, ecco il cronoprogramma per il dragaggio dei fondali proviene da ... Leggi la notizia su ildenaro

