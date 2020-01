LIVE Francia-Olanda 2-3, Preolimpico volley 2020 in DIRETTA. Sconfitta dolce per i transalpini che si prendono la semifinale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI SEMIFINALI DEL Preolimpico 22.56: Appuntamento dunque a domani per le due semifinali, grazie per averci seguito e buonanotte! 22.55: Le semifinali saranno Bulgaria-Germania e Francia-Slovenia. Manca la favorita della vigilia, la Serbia, che, dopo uil primo set di Francia-Olanda, è stata eliminata 22.54: Si chiude dopo due ore il match tra Olanda e Francia ma di fatto si era chiuso dopo meno di mezz’ora con il successo dei transalpini nel primo set che era valso la qualificazione alla semifinale per la squadra di Tillie. L’Olanda lascia il torneo non a mani vuote: arriva la prima vittoria (3-2) per la squadra di Piazza 11-15 Mano out di Ten Maat che chiude il match 11-14 Fallo di seconda linea Ten Maat 10-14 Errore al servizio Francia 10-13 Vincente Carle con palla staccata da ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Francia-Olanda 2-0 Preolimpico volley 2020 in DIRETTA. I transalpini già qualificati dominano anche nel second… - Volleyball_it : Qualif. Olimpiche: Live. Francia - Olanda 1-0. La Serbia è eliminata - enricospada2 : DIRETTA LIVE - Un set divide la Francia dalla semifinale e i transalpini non possono sbagliare contro l'Olanda (che… -