Iran | aereo ucraino precipita a Teheran | le immagini dello schianto | VIDEO

Disastro aereo in Iran : cordoglio del Papa per le vittime : Papa Francesco ha espresso il suo cordoglio per le vittime dell’incidente aereo verificatosi nei pressi dell’aeroporto internazionale di Teheran. In un telegramma a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, il Papa “affida le anime delle persone decedute all’amore misericordioso dell’onnipotente e invia le condoglianze alle famiglie e agli amici di coloro che hanno perso i loro ...

Sciagura aerea in Iran : precipita aereo ucraino : Sciagura aerea in Iran: precipita aereo ucraino appena decollato da Teheran. A bordo c’erano 176 persone e non ci sono superstiti. Il Boeing 737 della linea aerea Ukraine international airlines era decollato alle 6,12 di mercoledì, 8 gennaio 2020 dal’aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran. Una tragedia immane si è verificata all’alba ...

Iran - giocattoli e libri per bambini tra i rottami dell’aereo precipitato : le foto strazianti : Il Boeing 737 dell’Ukraine International Airlines era appena decollato dall’aeroporto internazionale Imam Khomeini con a bordo 179 persone: nessuno è sopravvissuto. In queste ore sono emerse le foto strazianti del relitto dell'aereo: si vedono giocattoli e libri per bambini sparsi accanto alle sacche per cadaveri.Continua a leggere

