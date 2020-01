Incendi in Australia, un evento “mostruoso”: distrutta un’area grande quanto il Portogallo, animali a rischio estinzione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Almeno 1 miliardo di animali sarebbe morto in tutta l’Australia dall’inizio della stagione degli Incendi boschivi a settembre: a rivedere la stima, al rialzo, è Chris Dickman dell’Università di Sydney che solo la scorsa settimana aveva parlato di 480 milioni di animali uccisi dalle fiamme in New South Wales. La nuova cifra comprende mammiferi, rettili e uccelli, ma non tiene conto di pipistrelli, rane, insetti o altri invertebrati: inoltre, spiega il ricercatore, si tratta di calcoli prudenziali, il rischio quindi è che il numero di animali uccisi dalle fiamme alla fine sia “probabilmente sostanzialmente più elevato“. A Kangaroo Island si stima che metà della popolazione locale di 50mila koala sia morta. “Penso che non ci sia nulla di paragonabile alla devastazione che sta avvenendo su un’area così vasta e in maniera così rapida. È un ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

angelomangiante : In Australia il bilancio è salito a un MILIARDO di animali morti nei roghi. Bruciati 8,4 milioni di ettari di bosc… - Corriere : Australia, oltre 180 persone arrestate per incendio doloso - SkyTG24 : Incendi Australia, Università Sydney: morti circa 480 mln di animali -