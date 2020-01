Grande Fratello Vip 2020: Elisa De Panicis concorrente (Di giovedì 9 gennaio 2020) Elisa De Panicis Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 c’è spazio anche per la modella milanese Elisa De Panicis. La giovane ha preso parte a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice, dating show dove ebbe modo di conoscere – nella stagione 2011/2012 – il tronista Alessio Lo Passo. La sua carriera nel mondo dello spettacolo si è sviluppata in Spagna, nazione in cui ha avuto l’occasione di partecipare, nel 2015, a Supervivientes, la versione iberica della nostra Isola dei Famosi. La De Panicis è però balzata agli ‘onori delle cronache rosa’ per via di una presunta relazione, mai confermata, con il calciatore Cristiano Ronaldo. Oltre al lavoro di modella, fa anche la design. Su Instagram è molto seguita: ha circa 1 milione di follower. TUTTI I CONCORRENTI DEL GFVIP 4 Leggi la notizia su davidemaggio

