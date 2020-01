Esonda il "fiume" di migranti: "Servono rinforzi alla frontiera di Trieste" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Giuseppe De Lorenzo Immagine di repertorio: migranti sulla rotta Balcanica L'allarme del sindacato di polizia a Trieste che denuncia "l'indifferenza del governo". Nel 2019 oltre 5.300 ingressi Quei sentieri segreti dei migranti li avevamo battuti lo scorso giugno. Sono le vie di accesso per entrare in Europa usate da chi, lungo la rotta Balcanica, intraprende il viaggio che dalla Turchia porta fino all'Italia. Passando per la Grecia (guarda il reporatage) e i Paesi dell'ex Jogoslavia. L'ultimo tratto del percorso sbuca a Trieste, sui monti del Carso. I migranti attraversano i sentieri di notte per non essere avvistati dalla polizia slovena. Poi entrano nel Belpaese e camminano fino in città per presentare domanda di asilo. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha provato ad arginare il flusso. Sul confine sloveno ha schierato i droni e i visori ... Leggi la notizia su ilgiornale

