È allarme smog al Nord. E i Comuni fermano le auto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Redazione A Torino fermi i diesel euro 5. Anche Milano pronta agli stop. Limitazioni ai riscaldamenti Il bel tempo, che ha prolungato le vacanze per centinaia di italiani, presenta il conto, in particolare al Nord. Ed è allarme, perché l'inquinamento atmosferico fa crescere i rischi per quanti soffrono di asma e bronchiti croniche. Così in molte città della penisola si corre ai ripari. La situazione peggiore si è registrata in Piemonte, con dodici Comuni del Torinese e Alessandria, compresi i due capoluoghi, che hanno raggiunto il «livello rosso» e disposto lo stop dei diesel fino a Euro5. Dal 27 dicembre, il livello delle micropolveri nell'aria di Torino ha superato il livello dei 50 microgrammi al metro cubo, mantenendosi costante sopra tale soglia. Per la prima volta dall'1 ottobre scorso, data in cui sono entrati in vigore i provvedimenti di contenimento della qualità ... Leggi la notizia su ilgiornale

