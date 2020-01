Da Mazara a Canale 5, il Signor Fans con Bonolis ad Avanti un Altro (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Signor Fans dal mercato ittico di Mazara del Vallo sbarca in TV, ad Avanti un Altro su Canale 5. La trasmissione di Paolo Bonolis chiama a sé il celebre venditore di pesce mazarese. È già una star del web Vito Gancitano, cinquantenne di Mazara del Vallo, che in una pagina Facebook di oltre 200 mila fan, intrattiene il suo pubblico con ricette e aneddoti raccontati con una particolare enfasi. Il Signor Fans è diventato un fenomeno mediatico tanto da essere stato notato dagli autori di Avanti un Altro. Gancitano nelle prossime puntate esordirà in TV, alle 18, 45, nella trasmissione di Canale 5 Avanti un Altro condotta da Paolo Bonolis. Il Signor Fans, come detto, lavora a Mazara del Vallo, al mercato ittico al dettaglio, fa il commerciante di pesce al banco. Si definisce un esperto di cinica e del pesce in particolare. Lo prepara e lo fa gustare con genuinità. Una vero e proprio ... Leggi la notizia su direttasicilia

