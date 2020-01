Ces 2020, OnePlus ha mostrato uno smartphone con il vetro magico (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Las Vegas (Usa) – Sappiamo che il futuro degli smartphone passerà probabilmente per l’adozione degli schermi flessibili, e in questo 2020 inizieremo a vedere non pochi spunti interessanti. Questo non significa però che non ci sia spazio per innovare anche gli oggetti dal look più tradizionale. Lo dimostra chiaramente il concept phone annunciato al Ces 2020 di Las Vegas da OnePlus. L’azienda cinese ha infatti mostrato il suo OnePlus Concept One, il primo al mondo che implementa la tecnologia del vetro che cambia colore (tecnologia vetro elettrocromico), e che gli permette di modulare la trasparenza. Grazie a questa capacità, il telefono è quindi in grado di far scomparire e ricomparire le fotocamere integrate nella scocca. Lo smartphone, sviluppato in collaborazione con McLaren, mutua proprio la tecnologia delle auto di lusso. Concept One trae infatti ispirazione da quella ... Leggi la notizia su wired

