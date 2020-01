Calciomercato 8 gennaio: Inter-Vidal, non è finita! Milan, nuovo assalto a Todibo, addio a Caldara. Juve, Emre Can resta (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Calciomercato 8 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 8 gennaio. Calciomercato invernale già nel vivo, tutti i dettagli. Milan– Todibo, affare in via di chiusura! Come anticipato nelle scorse settimane, l’affare è ormai pronto ad entrare nel vivo. Trattativa basata sul prestito con diritto di riscatto in favore del club rossonero. Inter– Vidal … L'articolo Calciomercato 8 gennaio: Inter-Vidal, non è finita! Milan, nuovo assalto a Todibo, addio a Caldara. Juve, Emre Can resta proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi la notizia su serieanews

