Bombe carta allo stadio, Daspo per 67 ultras della Nocerina (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Bombe carte, botti esplosivi e oggetti pericolosi per la pubblica sicurezza a bordo dell'autobus che da Nocera li stava portando a Taranto per la gara di campionato. Il Questore di Taranto ha usato la mano pesante ed emesso ben 67 Daspo verso i tifosi della Nocerina. A novembre, proprio a Nocera, Daspo per ultras del Foggia, ritrovati con sciarpe e bandiere nazifasciste. Leggi la notizia su napoli.fanpage

