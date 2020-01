Authentica Stellata, grandi chef stellati con Franco Pepe per un ciclo appuntamenti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCaiazzo (Ce) – È stato un debutto molto fortunato quello della nuova stagione di Authentica Stellata, fortemente voluta da Franco Pepe, il maestro pizzaiolo, che nel piccolo centro di Caiazzo, in provincia di Caserta, ha realizzato, Authentica, la più piccola pizzeria al mondo, con soli 8 posti, all’interno di Pepe In Grani. Un percorso esclusivo di degustazione che Pepe ha deciso di condividere con i più importanti e rappresentativi chef del panorama italiano e internazionale, per garantire al cliente un’esperienza unica, un viaggio sensoriale all’insegna dei sapori e del gusto, davvero singolare. Ad aprire Authentica Stellata lo scorso novembre è stato Nino Di Costanzo chef 2 stelle Michelin del Ristorante Danì Maison di Ischia, poi è stata la volta del basco Josean Alia , 1 stella Michelin ... Leggi la notizia su anteprima24

