Una canzone dedicata ai disabili: l’autore è un giovane irpino (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – giovane Avellinese Giovanni Esposito, 20 enne volontario di servizio civile presso un ente scrive una canzone dal titolo “Tutto Passa Differente Per Scelta” dedicandola a tutti i diversamente abili e le loro famiglie aderenti al Mid attraverso Radio Rainbow la radio Regionale del Movimento italiano disabili che non ha età e ringrazia la redazione attraverso il vice Coordinatore Campania Giovanni Esposito a cui l’opera è stata consegnata. Il significato del titolo dell’opera scritta dal giovane è chiaro e vuole essere un invito a tutte le persone in difficoltà affette da disabilità a non arrendersi ma a lottare non solo per i diritti ma anche quando la vita ti mette a dura prova. Il vice coordinatore del M.I.D. dichiara: “I giovani sono esempio per tutti noi e soprattutto attraverso piccole cose dimostrano la loro sensibilità ... Leggi la notizia su anteprima24

