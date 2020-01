Tigro (Di martedì 7 gennaio 2020) I volontari dell’associazione “Animal Health” hanno trovato un povero gattino, paralizzato nelle zampe posteriori, vicino un locale. I volontari erano stati allertati da alcuni passanti, e appena arrivati si sono subito resi conto della gravità della situazione. Il gattino riusciva a muoversi solo con le zampe anteriori e quelle posteriori le trascinava provocandosi così delle gravi ferite. I volontari decisero di portarlo presso una clinica veterinaria. Il veterinario disse che non c’erano possibilità di recuperare la mobilità delle zampette posteriori, in quanto le aveva trascinate troppo a lungo, ma potevano sicuramente fare qualcosa per farlo stare meglio. Per prima cosa medicarono le ferite che si era provocato, poi gli diedero del cibo e dell’acqua per farlo stare ... Leggi la notizia su bigodino

