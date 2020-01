Scherma, Coppa del Mondo Heindenheim 2020: date, programma, orari e tv. Il calendario completo (Di martedì 7 gennaio 2020) Giovedì 9 gennaio tornano in pedana gli spadisti nell’appuntamento di Coppa del Mondo di Heindenheim (Germania). Il programma prevede prima la gara individuale e nella giornata di sabato 11 è prevista la competizione a squadre. I migliori atleti della specialità si contenderanno il podio. Sarà una tappa importantissima nel percorso di avvicinamento che li condurrà all’evento clou dell’anno ovvero le Olimpiadi di Tokyo 2020. In casa Italia grande attesa per il giovane Davide Di Veroli che con i 18 anni è uno dei migliori prospetti della Scherma azzurra. Fari puntati anche su Andrea Santarelli e Marco Fichera. Insieme sono già riusciti a salire sul podio nella gara a squadre di questa edizione della Coppa del Mondo nella tappa di Berna beffati in finale dalla Francia. Occhio anche all’ucraino Igor Reizlin cheha già trionfato quest’anno, al russo Vadim Anokhin e ... Leggi la notizia su oasport

