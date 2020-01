Razer annuncia nuovi controller per il Gaming al CES 2020 (Di martedì 7 gennaio 2020) Razer™, il leader globale nel lifestyle Gaming, annuncia i nuovi controller mobile universali Razer Kishi, il router Razer Sila 5G, il Gaming desktop Razer Tomahawk, e il nuovo concept Razer Eracing Simulator, realizzato in collaborazione con diversi publisher e vendor tecnologici. Allo stand di Razer (#21000), i visitatori troveranno una zona dedicata al cloud Gaming, con un’anteprima della soluzione GeForce NOW di NVIDIA, tutti i sistemi leader di settore di Razer, incluso il nuovo Gaming desktop ultra-compatto e modulare. Gli appassionati di guida potranno inoltre sfidarsi compiendo tre giri veloci sul Razer Eracing Simulator. PREPARARE LA STRADA PER IL CLOUD Gaming AD ALTE PRESTAZIONI In quanto innovatore leader indiscusso in hardware, software e servizi Gaming, Razer intende preparare i giocatori per il futuro del Gaming su cloud e mobile. Al fine di ... Leggi la notizia su gamerbrain

