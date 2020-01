Ragazza muore di meningite a Reggio Calabria: attivata la profilassi per chiunque abbia avuto contatti con la 17enne (Di martedì 7 gennaio 2020) “La Commissione Straordinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in relazione al caso letale di sepsi meningococcica che ha colpito lo scorso 5 gennaio una giovane donna di Reggio Calabria ricoverata presso il GOM cittadino, comunica alla Cittadinanza che l’Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica delÌ’ASP di Reggio Calabria si è attivato, nell’immediato, sottoponendo a tutte le idonee e necessarie misure di profilassi prioritariamente tutti coloro che per qualsiasi motivo abbiano avuto contatti stretti con la Ragazza, Si precisa che in generale per contatti stretti si intendono: a) Conviventi (componenti nucleo familiare o persone che dormono/abbiano dormito nella stessa abitazione o che abbiano condiviso Ìocali quali cucina e stanze di soggiomo); b) Compagni e insegnanti della stessa classe scolastica che siano stati nello stesso ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Ragazza di 15 anni muore investita dalla #Metro a #Roma . L'ipotesi più accreditata sinora è quella del suicidio.… - Agenzia_Ansa : Ragazza di 15 anni muore a #Roma investita dalla #Metro . Ancora incerta la dinamica dei fatti - Antico_Egitto : Investita dalla Metro a Roma, muore ragazza di 15 anni - Agenzia ANSA -