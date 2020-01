Patricia Arquette dopo il Golden Globe entra nel cast di Severance di Apple (Di martedì 7 gennaio 2020) Apple non voleva uscire dai Golden Globe senza una statuetta, così non riuscendo a vincerla sul campo, ha deciso di prendersene una in modo...indiretto.Subito dopo la cerimonia è arrivata infatti la notizia che Patricia Arquette, al suo terzo Golden Globe della carriera, sarà la protagonista della serie tv Apple Tv+ Severance, un thriller drama con Adam Scott.Patricia Arquette dopo il Golden Globe entra nel cast di Severance di Apple pubblicato su TVBlog.it 07 gennaio 2020 09:38. Leggi la notizia su blogo

