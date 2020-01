Matt Dillon: «In Italia mi sento a casa, aspetto una chiamata di Garrone e Sorrentino» (Di martedì 7 gennaio 2020) Matt DillonMatt DillonMatt DillonMatt Dillon«Quando sono venuto in Italia la prima volta per promuovere Rusty il selvaggio, fu un incontro magico con il vostro cinema. Volevo lavorare con Antonioni e lo incontrai. Era un momento molto fertile, l’Italia aveva un vero peso internazionale grazie a Bertolucci e Fellini. Poi c’è stata una pausa e adesso finalmente una rinascita, anche grazie a Garrone e Sorrentino. Qui c’è del vero talento. Leggeranno le mie parole e mi chiederanno di lavorare insieme? aspetto di essere perseguitato». L’attore Matt Dillon celebra i quarant’anni della sua carriera (il primo film, Giovani guerrieri, uscì negli Stati Uniti e in Europa a cavallo tra il 1979 e il 1980) con una copertina su Vanity Fair, e nell’intervista pubblicata nel numero in edicola da mercoledì 8 gennaio, dichiara il suo amore per il nostro cinema e per il nostro Paese, dove viene spesso con ... Leggi la notizia su vanityfair

