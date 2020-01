Incendi in Australia, ora le gazze imitano la sirena dei pompieri (Di martedì 7 gennaio 2020) Da mesi, gli Incendi continuano a devastare l’Australia: più di 6,3 milioni di ettari di territorio sono stati distrutti dalle fiamme, alimentate dal caldo e dalla siccità, che ne esacerbano la forza. Il cambiamento climatico non scatena gli Incendi boschivi, ma li rende molto più potenti. E la situazione continua a peggiorare: come riferisce la Bbc, venerdì le temperature torneranno a salire. Secondo l’Insurance Council of Australia, il fuoco ha smantellato quasi 2 mila abitazioni e ha provocato un danno economico che ammonta a circa 700 milioni di dollari Australiani (circa 485 milioni di dollari americani). Ma sono gli animali ad avere pagato il prezzo più alto: centinaia di milioni di esemplari sono stati uccisi o feriti dagli Incendi e intere specie sono state sterminate. Anche quelli che non si trovano direttamente sulla «linea del fuoco» sono stati drammaticamente colpiti: un ... Leggi la notizia su vanityfair

