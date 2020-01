In corsia come in trincea: picchiata un’altra dottoressa (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Ancora aggressioni, la sesta del 2020. Ieri sera, intorno alle ore 22.05, presso il nosocomio partenopeo Loreto Mare, giunge un paziente con toracoalgia aspecifica. Dopo essere stato triagito ed avviata la procedura per gli esami diagnostici e la terapia, il paziente e la moglie perdono la pazienza e pertanto si scagliano contro l’infermiera, in quel momento impegnata in codice rosso per un altro paziente (politrauma). Pertanto l’infermiera viene strattonata e minacciata. L'articolo In corsia come in trincea: picchiata un’altra dottoressa proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

