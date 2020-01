Diletta Leotta, l’allenamento in palestra è ‘bollente’: seno in vista e pioggia di applausi (Di martedì 7 gennaio 2020) La bellissima conduttrice di Dazn, Diletta Leotta, vive dei momenti un po’ particolari. Se da una parte i suoi fan la osannano per la sua sensualità e bellezza, c’è chi la critica perché ritenuta poco professionale. Era stata Simona Ventura a ‘rimproverarla’: “Poi è difficile che ti prendano sul serio. Se io fossi andata sui campi di calcio vestita in un certo modo… Tenevo una cosa consona a quello che stavo dicendo, altrimenti perdevo di autorevolezza”. Ed aveva aggiunto: “Se vai per quei mari, vorrei dire, quei pesci trovi… Non dico che l’abito fa il monaco, però dico che l’autorevolezza si ottiene anche affrontando determinate realtà con una credibilità…”. Ma Diletta non è assolutamente preoccupata da questi commenti e nelle scorse ore ha voluto mandare nuovamente in tilt i suoi fan con una storia Instagram da infarto. Vediamo cosa ha ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

